Praha o polovinu sníží pokutu černým pasažérům, kteří si koupí roční kupon | E15.cz

Černí pasažéři, kteří dostanou v pražské MHD pokutu, budou moci zaplatit jen její polovinu, pokud si zároveň koupí roční kupon. Opatření dnes schválili pražští radní. Při zaplacení na místě nebo do 15 dnů stojí dnes pokuta za černou jízdu 800 korun, při předložení nově koupeného ročního kuponu za 3650 korun tak provinilec zaplatí jen 400 korun. Vedení města chce rovněž umožnit cestujícím pořídit si roční kupon na splátky. Tuto službu by mělo schválit do 14 dnů.