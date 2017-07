Praha konečně otevře garáže pod Letnou, vybrala provozovatele | E15.cz

Praha otevře garáže pod Letenskou plání. Pražští radní by měli příští týden schválit výběr pronajímatele parkoviště. Vítězem se má stát společnost OK Služby Praha. Firma za pronájem zaplatí ročně 7,5 milionu korun bez DPH. Vyplývá to z dokumentu, který radní projednají. Garáže vznikly při výstavbě tunelového komplexu Blanka. Mělo by se do nich vejít více než 800 automobilů.

Otevřeny měly být už několikrát, městu se to ale dosud nepodařilo. Naposledy je Praha plánovala otevřít loni na podzim. V minulosti se také hovořilo o termínu podzim 2015. Původně měly být garáže otevřeny po zprovoznění Blanky, které se opozdilo o několik let.

Cena garáží je zahrnuta v ceně tunelu. Tunel vyšel město na více než 40 miliard korun a zprovozněn byl v září 2015. Garáže mají vlastní technologická zařízení, která jsou nezávislá na zařízení Blanky.