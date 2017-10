Praha hledá kurátora vltavských náplavek, bude koordinovat jejich rozvoj | E15.cz

Pražský magistrát hledá člověka, který bude mít na starost akce a celkový rozvoj pražských náplavek. Sdělil to Jan Nejedlý z firmy Trade Center Praha, která pro město náplavky spravuje. Praha plánuje úpravy nábřeží, první práce by měly začít v listopadu a významnější v příštím roce. Praha 2 a někteří místní obyvatelé v poslední době kritizují magistrát za množství a povahu akcí, které se zejména na podskalské náplavce pořádají.

"Bylo vypsáno výběrové řízení na pozici kurátora prostoru pražských náplavek a s tím související vytvoření kurátorského záměru," uvedl Nejedlý. Bližší informace o připravovaných pravidlech budou známy koncem roku. Kurátor by měl v budoucnu úzce spolupracovat se správcovskou firmou a při plánování akcí brát více v potaz okolní obytnou zástavbu.

S ohledem na protesty místních byl podle Nejedlého v poslední době omezen počet vydaných povolení k pořádání větších hudebních akcí. Radnice Prahy 2 před časem schválila usnesení, ve kterém vyzvala magistrát k řešení situace a doporučila, aby pražské náplavky spravovaly městské části. Spolek Náplavka ohleduplná uspořádalo petici proti hlučným produkcím, kterou podepsaly stovky lidí.

Vedení Prahy letos ohlásilo postupnou přeměnu náplavek. Výrazně by se měla změnit zejména podskalská náplavka, kde je v plánu například nové využití kobek umístěných ve zdi nábřeží. Dříve sloužily jako technická zázemí či sklady, nyní tam mají být toalety nebo výstavní prostory. Do roku 2019 chce město do úprav náplavek investovat více než 200 milionů korun.

V současnosti se provádí přípravné práce a výběrová řízení na finální projektové dokumentace. "Předpokládáme, že zahájení prací v rámci první fáze revitalizace bude v listopadu letošního roku. Většina úprav bude realizována v roce 2018," uvedl Nejedlý.