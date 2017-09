Praha chystá změnu územního plánu, umožní výstavbu nových tramvajových tratí a železnice | E15.cz

Hlavní město nechá zpracovat změny územního plánu, které v budoucnu umožní postavit dvě nové tramvajové tratě, rychlodráhu do Brna nebo rozšířit železnici v metropoli. Zadání změn dnes schválili zastupitelé. Umožní výhledově postavit takzvanou východní tramvajovou tangentu z Jižního Města na Žižkov, jižní tangentu z Podolí do Michle, vysokorychlostní železnici do Brna a takzvané Nové spojení 2, které má zvýšit kapacitu pražských železnic.

Podněty navrhl městský Institut plánování a rozvoje (IPR) v souladu se zásadami územního rozvoje, kterými se město musí při svém rozvoji a přípravě územního plánu řídit. "Schválené změny umožní posílení tolik preferované a potřebné kolejové dopravy v Praze," uvedl ředitel IPR Ondřej Boháč. Úprava územního plánu zpravidla zabere dva až tři roky.

Schválené podněty zahrnují východní tramvajovou trať, která má v budoucnu vést z Jižního Města přes Spořilov, Vršovice, Žižkov a Libeň až do Kobylis, a jižní trať, vedoucí ze Smíchova přes Dvorce a Budějovickou do Michle. Jde o záměry, s jejichž stavbou se nezačne dříve než za několik let.

Součástí změn je i vymezení koridoru pro plánovanou rychlodráhu z Prahy do Brna. Úprava umožní také přípravu takzvaného Nového spojení 2, které zahrnuje dva tunely a novou podzemní stanici umístěnou mezi hlavním nádražím a Národním muzeem. Projekt je zatím pouze ve fázi studie.

Stávající vedení magistrátu ve svých dopravních koncepcích a plánech počítá s větším rozvojem kolejové dopravy, která je ekologičtější než autobusy. Dopravní podnik nedávno představil strategii rozvoje tramvajových tratí, která počítá s téměř 30 novými. Tři z nich mají být vybudovány do pěti let, a to trať z Divoké Šárky na Dědinu, ze Sídliště Barrandov do Slivence a z Modřan na Libuš do blízkosti plánované stanice nové linky metra D.