Praha chce z městských firem vytvořit holding, inspirací je Vídeň | E15.cz

Lidé z pražského magistrátu si pro inspiraci s organizací městských firem jezdí do rakouské Vídně. Tam holding Wiener Stadtwerke funguje už 18 let. V čele jeho dozorčí rady stojí ředitel magistrátu, kterého vybírají politici, v úřadu ale pak působí až do odchodu do důchodu. Pod holdingem se šestnácti tisíci zaměstnanci je například dopravní podnik, energetická společnost nebo pohřební služby. „Bez holdingu bychom měli patnáct finančních oddělení. Teď máme centrální mzdovou účtárnu,“ vysvětluje synergické efekty finanční ředitel Wiener Stadtwerke Roman Fuchs.