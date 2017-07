Praha chce koupit budovu Nákladového nádraží Žižkov, utratí za ni peníze z rezervy | E15.cz

Praha začne jednat s Českými drahami o odkupu budovy Nákladového nádraží Žižkov. Schválila to rada města. Financovat nákup bude magistrát z rozpočtové rezervy, určené pro akvizice nemovitostí. Nákup by město podle zastupitele Matěje Stropnického (Zelení/Trojkoalice) rádo uskutečnilo do podzimu. Podle dlouholetých plánů má v památkově chráněné budově nádraží vzniknout kulturní a vzdělávací centrum.