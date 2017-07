Počet zahájených staveb bytů významně roste. Ke stlačení cen ale hned nedojde, říká analytik | E15.cz

Stavební firmy v Česku do konce května zahájily stavbu 3231 bytů v bytových domech, meziročně o 44,7 procenta více. V Praze, kde byla bytová výstavba největší, počet těchto staveb meziročně vzrostl o 89 procent na 973. Počet zahájených staveb rodinných domů vzrostl o necelou pětinu.

"Je to rozhodně pozitivní zpráva, nicméně na ochlazení cenové horečky na realitním trhu to hned tak stačit nebude. Zvlášť když už asi velká část z těchto bytů je prodaná a na trh už nepůjde. I tak by ovšem mohl postupně začít zpomalovat růst cen nemovitostí, který byl loni v závěru roku nejvyšší v rámci celé EU," řekl analytik ČSOB Petr Dufek.

Například v Praze podle údajů developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group ke konci prvního čtvrtletí vzrostly ceny nových bytů v meziročním srovnání průměrně o 19,2 procenta na 72 131 korun za metr čtvereční. Developeři zde v prvním čtvrtletí prodali 1350 nových bytů s vydaným územním rozhodnutím, meziročně o 15,6 procenta méně. Zásoba dostupných bytů klesla meziročně o 34,3 procenta na 3450.

Největší podíl zahájených staveb bytových domů připadal na Prahu s podílem 30,1 procenta. Následovaly Olomoucký (15,3 procenta), Jihomoravský (12,9 procenta) a Plzeňský kraj (10,2 procenta).

Výrazný meziroční nárůst zahájených staveb nových bytů v Praze o 89 procent je způsoben především nízkou srovnávací základnou. Loni se v hlavním městě do konce května začalo stavět 515 bytů, což byl nejmenší počet za posledních 12 let.

Počet nově rozestavěných rodinných domů ke konci května meziročně vzrostl o 18,9 procenta na 6992. Nejvíce jich připadalo na Středočeský (25,9 procenta), Jihomoravský (12,7 procenta), Moravskoslezský (deset procent) a Jihočeský kraj (6,8 procenta). Podíl Prahy nepatrně vzrostl na 3,1 procenta.

Spolu s dalšími kategoriemi, jako jsou nástavby, vestavby a penziony, začali jednotlivci a stavební firmy do konce dubna stavět 12406 bytů, meziročně o 19,2 procenta více. V porovnání s rekordním rokem 2008 byl jejich počet o 28,8 procenta nižší.