Plán dostavby Městského okruhu dál zůstává nejasný, pražská koalice se na něm neshodla | E15.cz

Dokončení okruhu má vést z křižovatky Pelc-Tyrolka na pomezí Strašnic a Malešic, kde se napojí na Jižní spojku. Celá trasa by měla vést ze značné části podzemními tunely, z celkové délky 10,2 kilometru by to měla být přibližně polovina. Podle prvotních předpokladů se očekávají stavební náklady zhruba 40 miliard korun, náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek však přiznal, že přesnější částka bude známa až v pokročilejším stádiu realizace okruhu.

V minulosti přitom Praha počítala s rozdílnou variantou. Tou měl být takzvaný duál, jehož návrh vypracoval Institut plánování a rozvoje v době, kdy Praha pokračovala v dostavbě metra A, tudíž neměla dostatek volných financí. Tato verze spočívá v rozšíření stávajících komunikací, například silnice Průmyslové. K výstavbě tunelů by tak došlo v menším rozsahu.

Právě Trojkoalice požadovala, aby mohlo dojít k vypracování podrobnější studie proveditelnosti varianty duálu, aby bylo možné porovnat dvě různé verze.

Tato varianta by měla stát přibližně polovinu toho, co navrhuje například náměstek Dolínek, ten však tuto variantu nepodporuje. Poukazuje především na to, že v současnosti má Praha prostředků dost na to aby dostavila klasický okruh. S tím naopak nesouhlasí zastupitel Matěj Stropnický, který předsedá Komisi Rady pro změny územního plánu.

Podle něj má již nyní Praha 30 miliard dluhů, a proto by měla zvážit, zda nedat přednost levnější variantě. S tím souhlasí také samotná Komise, která vydala nedoporučující stanovisko