Piráti berou na magistrátu peníze navíc | E15.cz

Obvinění z obohacování na úkor magistrátu piráti Jakub Michálek, Ondřej Profant, Mikuláš Ferjenčík a Adam Zábranský odmítají. Poukazují na to, že po rozpočítání připadá na jednoho částka necelých šest tisíc hrubého, kterou zinkasovali ke svému pětitisícovému platu.

„Je nutné říci, že pirátští zastupitelé jsou jediní, kteří nejsou uvolnění, ale stejně pracují de facto na plný úvazek. Uvedené měsíční částky nedosahují často ani hodnoty minimální mzdy,“ uvedla mluvčí Pirátů Karolína Sadílková.

Počínání Pirátů se nelíbí opozici. „Dělají to tak nejen v Praze, ale všude. Je to minimálně velmi nemravné. My v ODS jsme v opozici stejně jako Piráti a rozhodně si žádné mimořádné finanční náhrady nenárokujeme,“ uvedl pražský předseda klubu ODS Filip Humplík.

Tiskový mluvčí magistrátu Vít Hofman odkázal na příslušná usnesení zastupitelstva: „Refundace je poskytování náhrad výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru… Tuto částku stanovuje zastupitelstvo vždy na příslušný kalendářní rok.“