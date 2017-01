Pětiletý účet za odtahy pražských aut: stovky milionů korun

Praha chce za čtyři roky zaplatit soukromé firmě za odtahy aut přes osmdesát milionů korun. Vyplývá to z oznámení ve věstníku veřejných zakázek. V současné době odtah pro městskou firmu zajišťuje firma Autoklub Bohemia Assistance. Podle pětileté smlouvy z roku 2012 jí mohlo být podle počtu odtahů vyplaceno až 376 milionů korun včetně daně z přidané hodnoty.

Loni zajišťovala Autoklub Bohemia Assistance pro město necelou polovinu odtahů, do budoucna by to mělo být méně. "Rádi bychom, aby správa služeb postupně přebrala celou agendu odtahů vozidel. Jednotná koncepce bude po ustálení celkového počtu odtahů a sjednocení režimu zón placeného stání," řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Správa služeb už několik let zvyšuje podíl odtahů, které zvládne svépomocí. K dispozici má sedmnáct vlastních aut.

"Podíl správy služeb na nucených odtazích v rámci Prahy činil loni dvaapadesát procent," uvedl ředitel správy pražských služeb Bohdan Frajt.

Externí firma bude podle něj fungovat jako záloha. Původní smlouva uzavřená v roce 2012 počítala se řádově sedmdesáti tisíci odtahy ročně. Počty odtahů nařízených městskou policií ale rok od roku klesají. Čísla za loňský rok podle mluvčí policie Ireny Seifertové zatím nejsou k dispozici. Předloni to bylo přes třiadvacet tisíc vozidel a v předchozím roce o asi čtyři tisícovky více. Většina byla odtažena z parkovacích zón.

Řidič odtaženého auta zaplatí za odvoz auta na odstavné parkoviště 1900 korun. Asi polovinu dostane soukromá firma, pokud správa služeb její auta využije. Platí se i každý den stání na hlídaném parkovišti. K dispozici je devět odtahových a jedno odstavné.