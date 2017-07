Oprava žižkovské dopravní tepny nabírá zpoždění. Měla přitom začít již na jaře | E15.cz

Rekonstrukce nejhlučnějších žižkovských ulic Husitské a Koněvovy se dál odkládá, podle místostarostky Prahy 3 Lucie Vítkovské (ODS) na září. Oprava měla začít letos na jaře, ale nepodařilo se stihnout termíny potřebné pro vyřízení stavebních povolení a výběru zhotovitele. Stavební úprava, která by mohla trvat až dva roky, bude pro pražskou dopravu znamenat značné zatížení, protože ulice jsou významnou dopravní spojkou mezi Florencí a Ohradou.

Jednotlivé etapy rekonstrukce, na kterou magistrát hlavního města vyčlení 200 milionů korun, budou ale podle Vítkovské známy až po výběru zhotovitele. Zástupkyně starostky předpokládá, že by se měl letos stihnout úsek mezi Trocnovskou a Orbitskou ulicí.

Opoziční zastupitel a člen koalice Žižkov (nejen) sobě Ondřej Rut ovšem předpokládá, že k zahájení prací na projektu dojde až někdy v příštím roce, protože se musí vyřídit stavební povolení a vybrat zhotovitel stavby.

„Není překvapením, že se v rámci projektu zatím nic neděje, protože to jsou úkony, které se dějí v nějakých předpokládaných termínech. Radnice Prahy 3 neustále vyhlašuje, že už to bude, ale je to spíš vytváření pozitivní nálady, která není reálná,” dodal Rut pro E15.

V projektu, který byl zaměřen převážně na rekonstrukci vozovky, zpočátku chyběly detailní plány zlepšení kvality veřejného prostoru žižkovských ulic. K tomu se negativně vyjádřil Institut plánování a rozvoje, který doporučil celkovou revitalizaci ulice.

Na to konto si radnice nechala vypracovat studii, za níž zaplatila 2,3 milionu. Ta měla vylepšit původní projekt. K jejímu zakomponování nakonec došlo jen částečně, protože některé body nekorespondovaly s územními rozhodnutími z roku 2014.