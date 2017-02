Obchody, kanceláře, byty, hotely. Okolí Thomayerovy nemocnice se změní k nepoznání

S postupem jednání o pozemcích pro plánované metro D začínají developeři představovat své plány v okolí nových stanic. Nejdále pokročili okolo budoucí zastávky Nemocnice Krč v Praze 4. Investice do nových bytů, kanceláří, obchodů a hotelů tam bude ve vyšších jednotkách miliard korun.

„Stanicemi metra projdou denně desítky tisíc lidí. Proto je důležité, aby okolí metra nabídlo pestrý mix funkcí a kvalitní veřejné prostranství. Spolupráce se soukromými investory může být oboustranně výhodná, důležitá je koordinace v počátečních fázích přípravy projektu,“ sdělila náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská.

Největším pozemkovým vlastníkem v Krči je rodina bývalého statkáře Vojty. Stavět na svých parcelách hodlá sama za asistence realitní společnosti Reflecta Development. Přímo u stanice nemocnice Krč vznikne kolem dvaceti tisíc metrů čtverečních obchodů.

„Nebude to však nákupní centrum. Spíše si představte něco na způsob mnohem modernější stanice metra Budějovická,“ líčí plány šéf Reflecta Development Jakub Sklenka.

Podél Vídeňské ulice vyrostou hlavně kanceláře. Těch bude asi třicet tisíc čtverečních metrů. Od rušné komunikace odstíní pozemky, na nichž bude Vojtova rodina stavět byty. Vyrůst by jich tam mělo přibližně sedm set. Celkem Vojtovi počítají s investicí kolem čtyř a půl miliard korun. Dohodu s Vojtovými na začátku února schválili pražští radní.

„Pokud město vytvoří podmínky pro kompaktní a městotvornou zástavbu, vznikne něco hezkého,“ slibuje zástupce restituentů Sklenka.

Osmihektarovou stavební parcelu má opodál krčské nemocnice rovněž společnost Bečvářova Krč, kterou ovládá podnikatel a bývalý vlivný člen pražské ODS Tomáš Hrdlička. „V tuto chvíli je nejdůležitější koordinace rozvoje celého území o zhruba dvou stech tisících metrech čtverečních, která zajistí výstavbu trasy metra D a bude v souladu s přijatými zásadami strategického rozvoje Prahy a zároveň umožní čerpání evropských dotací na jeho výstavbu,“ sdělil deníku E15 Hrdlička.

O nutnosti koordinovat postup developerů hovoří také Sklenka z Reflecta Development a miliardář Dušan Kunovský. Jeho Central Group do hry kolem Krče vstoupil minulý týden akvizicí parcely pro výstavbu ubytovacích kapacit. Pokud firma ubytovny a hotely skutečně postaví, odkloní se poprvé od čistě bytové výstavby.

Cesta ke kopnutí do země ale bude trvat ještě roky a bude úzce provázaná s výstavbou samotného metra. Urychlení celé výstavby trasy metra D si pražský Dopravní podnik a magistrát slibují od založení firmy, v níž by měli většinu developeři. Vykupovala by pozemky a měla by na starosti výstavbu kolem nových stanic metra. Společný podnik by se však netýkal parcel kolem Nemocnice Krč a Nádraží Krč, kde hodlají stavět současní vlastníci.