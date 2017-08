O stavbu metra D má zájem šest společností. Vítěz tendru bude strategickým partnerem DPP | E15.cz

Do tendru na výběr strategického partnera, se kterým by pražský dopravní podnik (DPP) vytvořil obchodní společnost pro výstavbu metra D se přihlásilo šest zájemců. Firma má vzniknout mimo jiné kvůli usnadnění výkupu pozemků pro stavbu. Způsob výběru kritizují opoziční zastupitelé Pirátů, podle nichž DPP nezveřejňuje dostatek informací souvisejících s tendrem. Metro D z Pankráce do Písnice má ulehčit přetížené trase C.

Termín, kdy se mohli developeři do výběrového řízení přihlásit, vypršel dnes v 16:00. Zájem projevilo podle generálního ředitele Martina Gillara šest společností, o které se jedná, ale není jasné. Podle ředitele je informace v této fázi tendru tajná a nelze ji zveřejnit.

Společný podnik má pomoci při rozvoji okolí budoucích stanic i při výkupu problematických pozemků. Firma totiž nebude svázána předpisy, které městu a DPP zakazují vykupovat pozemky za vyšší než odhadní cenu. Akcionáři budou DPP a vybraný strategický partner, kdy DPP bude držet 49 procent akcií, většinový podíl připadne strategickému partnerovi.

Dosavadní postup kritizují Piráti, kterým vadí, že DPP dosud nezveřejnil například akcionářskou nebo zakladatelskou smlouvu. "Nechápu, proč to DPP nepředložil zastupitelům. Zveřejněná dokumentace je minimální a neviděli jsme ani odborný posudek. Viděli jsme pouze to, co projednali radní a z toho není jasné ani to, zda to pro Prahu bude vůbec výhodné (vznik podniku)," řekl předseda zastupitelského klubu Pirátů Jakub Michálek.

Podle Michálka rovněž hrozí, že v případě vlastnictví minoritního podílu se zástupci Prahy nemusí dostat k některým informacím. Pokud ji představenstvo prohlásí za obchodní tajemství, město se k ní nedostane. "I kdyby tam měla Praha zástupce, je vázán mlčenlivostí a nikomu to nesmí říci," uvedl. Vadí mu také to, že výběrové řízení na banku, která firmě půjčí peníze, bude dělat DPP a ne firma sama.

Kromě výkupu pozemků bude dalším cílem společné firmy DPP a developera urbanistický rozvoj okolí stanic metra, developerský rozvoj a zhodnocení potenciálu lokalit a městských pozemků. Podle Michálka je snaha zhodnotit pozemky města pozitivní, Praha to prý ale musí udělat dříve, než je vloží do chystané společnosti.

V první fázi má vzniknout úsek Pankrác - Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do plánované zastávky Nové Dvory a následně až do konečné Depo Písnice. Kromě úseku z Pankráce do Písnice má vést metro D také z Pankráce na náměstí Míru. O stavbě této části trasy se zatím nerozhoduje. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče. Metro D vyjde podle odhadů na 50 miliard korun.