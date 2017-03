O Slovanskou epopej je v Japonsku velký zájem, organizátoři chtějí prodloužit výstavu

Plátna jsou v Tokiu vystavena od minulého týdne a mají být v Japonsku do letošního 5. června. Je to poprvé, kdy je všech 20 monumentálních pláten s mytologickými výjevy vystaveno v zahraničí.

"Organizátoři nás již požádali, zda by bylo možné výstavu prodloužit. To ale zatím nevíme, zda je možné. Žádost byla zatím ústní a musíme počkat na písemnou podobu, teprve poté o tom můžeme jednat," řekl. Plátna podléhají přísnému bezpečnostními režimu i pojištění. O případném prodloužení by rozhodla po diskusi s vedením Prahy Galerie hlavního města. "Po prvních pěti dnech výstavy se návštěvnost vyšplhala na 26.300 návštěvníků. O víkendu to bylo každý den po asi šesti tisícovkách lidí," dodal Wolf.

Mucha je v Japonsku respektovaný a oblíbený umělec a výstava budí v zemi velkou pozornost. Ministerstvo kultury před zahájením výstavy předpokládalo návštěvnost okolo čtvrt milionu lidí. Podle Wolfa by to mohlo být víc.

Vernisáž výstavy se v Tokiu uskutečnila 7. března za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL), primátorky Adriany Krnáčové (ANO) a Wolfa. Pro veřejnost byla otevřena o den později a hned první den přišly 4000 návštěvníků. Pro srovnání loni v Národní galerii cyklus vidělo 119.675 lidí s denním průměrem 385 návštěvníků. Výstava ale měla charakter trvalé expozice a byla přístupná téměř pět let.

Cyklus maloval Mucha od roku 1910 celkem 18 let. Tvoří jej 20 velkoplošných obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami českého národa. Epopej je od roku 2010 zařazena na seznam kulturních památek. Obrazy vlastní Praha, které je Mucha daroval. Jeho podmínkou bylo, aby město vystavilo na své náklady vhodnou budovu pro jejich vystavení. Ta ovšem zatím neexistuje.