Nová střecha hlavního nádraží v Praze se prodražila o 127 milionů, přesto do haly zatéká | E15.cz

Správa železniční dopravní cesty dokončila rekonstrukci střechy hlavního nádraží v Praze. Ačkoliv se oprava probíhající od února 2015 proti původním předpokladům prodražila o 127 milionů korun na celkových 690 milionů, do haly zatéká.

Pravděpodobné prodražení stavby SŽDC připouštěla už v létě 2015 zhruba půl roku po zahájení stavebních prací. Tehdy ale uváděla, že se zvýšené náklady budou pohybovat v řádu desítek milionů korun. Zhotovitelem stavby byly společnosti Metrostav a Prominecon CZ.

„U rekonstrukcí je hrozně těžké určovat cenu. Až při jejich zahájení zjistíte, jaký je konečný rozsah prací. Cenový nárůst mě nepřekvapuje a nepřijde mi nepřiměřený,“ řekl po slavnostním zakončení ministr dopravy Dan Ťok (ANO) s tím, že je velmi důležité, aby se občané za své industriální památky nemuseli stydět.

Rekonstrukce haly však není bez vady – skrz střechu v některých místech protéká voda, při dešti se tak pod obloukovou konstrukcí klenoucí se nad prvním až čtvrtým nástupištěm vytvářejí louže.

„Památkáři chtěli, aby byly během oprav zachovány stejné technologické postupy jako před sto lety. Zasklívání probíhalo ručně a se stejným tmelícím systémem. Musí se to přetmelit,“ zkonstatoval náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb s tím, že by mělo být definitivně hotovo v květnu příštího roku, přičemž v ideálním případě poslouží minimálně dalších deset let.

Stavba zahrnovala rekonstrukci odvodnění haly, opravu a dostavbu lávek včetně zábradlí, nové prosklení světlíků, bočních stěn a čel haly a přístřešku Fantovy budovy. Byla provedena také obnova protikorozní ochrany nosné konstrukce, nahrazení střešního pláště novým, revize spojů a obnova poškozených nýtů.

Evropská unie přispěla na stavbu 428 miliony korun, národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.