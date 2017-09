Nemůžeme stavět, tlačí developeři na magistrát. Vznik Metropolitního plánu ale brzdí politikaření | E15.cz

Nemůžeme pořádně stavět - tak zní ze strany developerů popis i kritika stavu bytové výstavby v hlavním městě. Předseda představenstva Trigemy Marcel Soural označil situaci jako tristní, zásoba bytů v Praze se podle něj za poslední dva roky snížila o polovinu. „Povolovací proces se prakticky zastavil. Metropolitní plán by měl být jednoznačný, aby příslušný stavební úřad mohl okamžitě rozhodnout o povolování,“ uvedl.

Developeři dále volají po tom, aby se ještě do vzniku Metropolitního plánu zpružnil stávající územní plán. „Mělo by se odpolitizovat stavební řízení, dodržovat lhůty pro schvalování. Ty lhůty už přitom dneska existují. V 90 procentech případů se kvůli odvolávání navíc přesouvá řízení k soudu. A tam už nejsou lhůty definovány vůbec,“ říká generální ředitel Finepu Tomáš Pardubický. Dodává, že se Metropolitní plán netýká jenom developerů, ale všech investorů a obyvatel města.

Plán nyní vypracovává Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, na konci září ho dostane na stůl ke schválení magistrát a na vše dohlíží ministerstvo pro místní rozvoj.„Územní plán je pochopitelně politikum, to je naprosto v pořádku. Tedy v případě, že to posouvá město dopředu. Ale nesmí to být prostředek vyřizování politických účtů," uvedl ředitel IPR Ondřej Boháč.

Ohledně pravidel pro výstavbu v metropoli je totiž ministerstvo pro místní rozvoj s magistrátem ve sporu už od roku 2014. Původní a již vyřešený spor o pražské stavební předpisy, který vyvolala ministryně Karla Šlechtová (ANO), se nyní přetavuje v další neshody o podobu nového Metropolitního plánu. Ten schvaluje magistrát v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO).

Šlechtová totiž zakázala účast v komisi pro dokončení Metropolitního plánu spoluautorovi stavebního zákona a přednímu odborníkovi na územní plánování Tomáši Sklenářovi, prý kvůli střetu zájmů.

Ředitele IPR Boháče rozhodnutí Šlechtové překvapilo, Sklenář podle něj významně přispěl k vytvoření současného návrhu. „Při přípravě metropolitního územního plánu Prahy by ministerstvo mělo mít zástupce aspoň na nějakou konzultaci,“ myslí si Boháč.

Ministerstvo pro místní rozvoj může Metropolitní plán blokovat mnoha způsoby až o rok. Do sporu přitom podle Boháče přispívá i ministerstvo životního prostředí, které má v komisi pro přípravu plánu také svého zástupce. Tento úřad přitom rovněž ovládá hnutí ANO.

Developeři a IPR nicméně upozorňují, že vliv na zmíněné procesy nebudou mít jen nadcházející sněmovní volby, ale také ty komunální. V Praze se uskuteční příští rok.

Současný metropolitní plán platí od roku 1999. Letos byla jeho platnost prodloužena z roku 2020 do roku 2022. První stavební povolení podle nového plánu bude v ideálním případě vydáno v roce 2024.