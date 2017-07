Nemocnice Na Františku míří do soukromých rukou, kolem kontraktu se množí pochybnosti | E15.cz

Nemocnici Na Františku v centru Prahy by již brzy měl mít na starosti soukromý subjekt. Městská část už nechce sanovat ztráty, které se pohybují v posledních letech kolem 50 milionů korun ročně. Řešit to chce za pomoci koncesní smlouvy, jejíž znění aktuálně finišuje. V příštích týdnech by měla být vyhlášena veřejná soutěž. Celkové hodnota koncese je odhadovaná na zhruba deset miliard korun. Zprávu přinesl portál INFO.CZ

Podle kritiků je ale celý proces velmi netransparentní. A může být jen prvním krokem k tomu, že nemocnice skončí nakonec za bezvýznamnou částku v soukromých rukou. Praha 1 podle tohoto scénáře o nemocnici na lukrativním místě v centru metropole přijde. A v nejbližších letech ji bude stejně ještě dotovat.

„Mě nejvíce straší fakt, že to je lukrativní pozemek, který někdo chce získat pro své komerční aktivity. A nejlépe zadarmo. Kolem se pohybují různí zájemci. Problematické je to, že koncesní smlouva je podle právníků, s nimiž jsem mluvil, napsaná tak, jak by ji psala strana koncesionáře. Veškeré záruky jsou pro něj, pro městskou část tam nejsou žádné. Smlouva je napsaná hodně špatně,“ popisuje pro INFO.CZ zastupitel Petr Kučera z klubu Zelená Pro Jedničku.

Nemocnici, kterou v současnosti městská část každoročně dotuje, v rámci koncesní smlouvy začne provozovat výherce veřejné soutěže. Jednoduše řečeno mu bude špitál pronajat až na třicet pět let – po dvaceti letech pronájmu následuje třikrát pět let opce. Tak dlouhý časový horizont také může za miliardovou cenu koncese. Soukromý subjekt bude mít na starost provoz nemocnice, budovy a pozemky budou dál patřit Praze 1. Kdo by měl koncesionářem být, zatím není jasné. Šeptá se ale o významných hráčích na českém trhu.

V podstatě zvítězí ten, kdo bude vyžadovat nejmenší dotaci. Radní Daniel Hodek ale přesto počítá s částkou až 35 milionů korun, která bude na bedrech obce. Výše nájmu za nemovitosti přitom není předmětem soutěže, jak by se dalo logicky očekávat,“ kritizuje Kučera. Podle něj je ohrožen i rozsah služeb, které bude nemocnice nabízet. Podle smlouvy by měl zůstat zachován. Jenže za porušení hrozí koncesionáři pokuta 500 tisíc korun. To je podle zastupitele směšná částka.

Zelení navíc tvrdí, že koncesionář se touto smlouvou stává v podstatě už vlastníkem. Neřeší totiž podle nich dostatečně otázku vložených investic, a jak se s nimi naloží po ukončení smlouvy. „Sankce a odpovědnost ze smlouvy je tak vysoká, že příští zastupitelstvo rozhodne převést mu (koncesionáři – pozn. redakce) nemocnici bezúplatně, nebo za nějaký směšný peníz s argumentem, že se to nevyplatí hradit,“ zní od zastupitelů Zelených.

Základní problém, který městská část řeší, je jednoduchý: provoz nemocnice je v současnosti prodělečný. V letošním roce se potřebná dotace vyšplhá na zhruba 60 milion korun, v příštích letech by částka zřejmě ještě rostla.

Podle ředitele nemocnice Roberta Zelenáka je ztráta v současném stavu nevyhnutelná.„Nemocnice nemá všechny náležitosti, díky kterým by se byla schopná sama uživit,“ popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ. Špitál musí být koncepčně poskládán tak, aby se vyrovnaly ztrátové a výdělečné obory. Podle Zelenáka chybí Nemocnici Na Františku hlavně laboratoř, patologie a magnetická rezonance. Jejich služby si musí špitál dnes platit, respektive mu jejich proplacení strhává pojišťovna.