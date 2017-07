Nejdražší budova v Česku se mění. Palladium startuje investice za desítky milionů | E15.cz

Jedno z nejznámějších nákupních center, Palladium na pražském náměstí Republiky, deset let od otevření mění tvář. Vnější plášť budovy u hlavního vstupu zakrylo lešení. Je to start investic do renovace centra, které se v roce 2015 prodalo německému fondu Union Investment za 570 milionů eur. Více za jednu českou budovu ještě nikdo nikdy nezaplatil.