Národní by se měla zklidnit, budou tam zpomalovací pruhy pro přecházení

Na Národní třídě budou široké zpomalovací prahy určené pro přecházení. Radnice Prahy 1 na úpravy úseku mezi Voršilskou a Spálenou ulicí vydá letos téměř 28 milionů korun. Vyplývá to ze schváleného rozpočtu městské části. Do budoucna plánuje upravit ještě část k Jungmannovou náměstí, mohla by být obousměrná.

V první části úprav se kromě zpomalovacích pruhů počítá s úpravou chodníků a výsadbou 11 stromů. Navazující úpravy se dotknout části Národní od křižovatky ze Spálenou k Jungmannovu náměstí. Letošní rozpočet počítá s 2,5 miliony korun na přípravu projektu.

"Národní by se měla zklidnit. Měla by být obousměrná. Na Jungmannově náměstí by měl být kruhový objezd, kterým by se auta vracela zpět. Nezajíždělo by se do Perlové ulice," řekl k návrhu na jednání zastupitelstva starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09).

Změna systému dopravy by znamenala úbytek několika parkovacích míst - vznikla by podélná stání a prostor by byl i pro cyklopruh, který by vedl podél chodníku. Podle Lomeckého by k tomu mohlo dojít přibližně za pět let.