Nájmy v Praze zdražují rychleji než ceny nových bytů | E15.cz

Ještě výraznější je rozdíl v porovnání pouze s posledním čtvrtletím loňského roku. Nájmy zdražily o sedm procent, prodané nové byty o 0,8 procenta. "V posledním čtvrtletí roku 2016 přitom nájemné mezikvartálně dokonce kleslo. Důvodem bylo pravděpodobně to, že z nabídky vymizely některé nájemní byty s vysokými cenami," uvedl předseda představenstva Trigemy Marcel Soural.

Nejvyšší nájem na metr čtvereční vycházel na konci března pro nejmenší byty do 40 metrů čtverečních. Činil 357 Kč za metr čtvereční a byl zhruba pětinu nad průměrem. Naopak nejlevnější byly byty o rozloze od 60 do 80 čtverečních. Nájemné zde bylo necelou desetinu pod průměrnou cenou 300 korun.

Téměř třetinu všech nájemních bytů tvořily byty kategorie 2+KK. Měsíční nájemné v nich vyšlo v průměru na čtrnáct tisíc korun. Trigema vycházela ze 8700 veřejně dostupných záznamů u dvaceti realitních serverů.

Podle ředitele realitní kanceláře Maxima Reality Vladimíra Zuzáka stejně jako u novostaveb platí i na sekundárním trhu, že starších volných bytů je v Praze aktuálně nedostatek. "Navíc se omezila dostupnost hypoték. Omezení hypoték na sekundárním trhu nejvíce dopadlo na mladé rodiny a páry, které uvažují o koupi prvního bytu. Ti jsou a budou novou situací donuceni zůstat v nájemním bydlení, což zvyšuje poptávku a opět zvyšuje cenu nájmů. Za poslední čtvrtletí evidujeme zvýšení cen nájmů v Praze o deset procent," doplnil Zuzák.

Podle doporučení ČNB by od dubna měly banky poskytovat hypotéky maximálně do 90 procent hodnoty zajištěné nemovitosti. Od loňského října to bylo do 95 procent. Úvěry nad 80 procent hodnoty nemovitosti by navíc měly tvořit maximálně patnáct procent portfolia bank.

Rostoucí ceny nájmů jsou jedním z faktorů, proč u developerů roste podíl nových bytů pořízených na investici. Těch je aktuálně zhruba třetina. "Nejvýhodnější jsou garsonky a malometrážní byty v Praze, u nichž se roční výnos z pronájmu pohybuje kolem pěti procent. To je vysoko nad běžnými spořicími účty v bance," dodal generální ředitel developerské firmy Ekospol Evžen Korec.