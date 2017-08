O2 arena - Karel Pražák promění její okolí | E15.cz

Po loňské akvizici lukrativní parcely v Praze 9 se investor Karel Pražák pouští do výstavby administrativní budovy. Stát bude přes miliardu korun.

Karel Pražák, dravý obchodník s pohledávkami a někdejší blízký spolupracovník miliardáře Petra Kellnera, startuje první velký developerský projekt. Na parkoviště u O2 areny v Praze-Vysočanech vjely stavební stroje. Vyroste tam nové kancelářské centrum.

Pražákův holding Kaprain zatím projekt nechce podrobněji komentovat. „V současné době probíhají přípravné práce pro budoucí výstavbu administrativní budovy,“ sdělil mediální zástupce skupiny Jiří Hrabovský.

Stroje se zakously do asfaltu části parkoviště, která přiléhá k Českomoravské ulici. Tam je z druhé strany O2 areny nákupní centrum Galerie Harfa a kancelářský Office Park Harfa. Oba projekty vybudoval developer Tamir Winterstein. Právě od něj Karel Pražák loni koupil parkoviště sousedící s víceúčelovou halou. Winterstein si v projektü zaparkovaném ve firmě C & R Office Center One nechal čtyřicetiprocentní podíl.

Navzdory nedaleké první části projektu Harfa musí podle konzultantů Vysočany stále soupeřit s tím, že nejsou vnímané jako kancelářská lokalita. Dosud se tam stavěly hlavně byty.

„Nicméně především díky návaznosti na metro a obchodní centrum v lokalitě prostor pro realizaci kancelářských projektů v omezené míře je. Vzhledem k předpokládanému termínu dokončení může tento konkrétní projekt těžit z toho, že v té době bude na trhu zřejmě nedostatek nově realizovaných kvalitních kanceláří,“ soudí specialista na kancelářský trh Štěpán Šatoplet z poradenské společnosti JLL.

Výhodou parcely u Českomoravské ulice bylo, že projekt má již několik let platné stavební povolení. Budova by podle již dřívějších informací měla mít kolem 25 tisíc metrů čtverečních kanceláří. Winterstein odhadl investici na 40 milionů eur. To je podle aktuálního kurzu přes jednu miliardu korun. Na další výstavbu, která se zbytku velkého parkoviště chystá, bude muset developer razítka teprve získat.

Zajímavostí je, že sousední O2 arena patří přes firmu Bestsport do skupiny PPF. Ve firmě nejbohatšího Čecha vedl Pražák obchodníka s pohledávkami AB Credit. Následně tuto společnost od Kellnera koupil. K tomu od PPF převzal i pražské realitní projekty, které skupina nedokázala protlačit přes úřady.