Mobilní signál pokryje pražské metro nejspíše od konce roku 2018, tvrdí operátoři | E15.cz

Pokrytí celého pražského metra včetně tunelů mobilním signálem by mohlo být v provozu do konce příštího roku. Pouze ale za předpokladu, že se konsorciu operátorů podaří uzavřít smlouvu s dopravním podnikem v nejkratším možném termínu, řekla Martina Kemrová, mluvčí společnosti T-Mobile, která by měla mobilní síť v metru instalovat pro všechny tři operátory. Zatím je signál v tunelech jen mezi Bořislavkou a Motolem na trase A.

Operátoři podle Kemrové mají enormní zájem na pokrytí pražského metra, a to na vlastní náklady. Jednání konsorcia operátorů s dopravním podnikem probíhají již třetím rokem.

"Zatímco technologicky je vše připraveno, stále se však nepodařilo uzavřít smlouvu s dopravcem. Poslední verze dokumentu je od minulého týdne u partnera, a podle našich informací stále není jasné, zda a kdy bude smluvní rámec schválen Radou města a dojde k podpisu smlouvy," podotkla.

Podnik se s operátory nemůže shodnout na poskytnutí dat o pohybu cestujících. Operátoři je údajně chtějí poskytnout pouze jednou ročně, podnik by je ale pro přepravní průzkum potřeboval častěji.

V první fázi by měl být signál na trase metra C mezi stanicemi Muzeum a Roztyly. V dalších etapách by se pak podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) rozšířilo pokrytí na celé metro. Vedení DPP dnes nechtělo pokrytí metra signálem komentovat.

"Ze strany města bylo vše odpracováno a nyní čekám na dohodu o ceně mezi DPP a operátory. Neumím si představit, že by to ředitel DPP nebyl schopen do konce tohoto týdne vyřešit," řekl v pondělí Dolínek.

V současné době je mobilním signálem pokryto všech 58 stanic metra, z nichž některé, například stanice Depo Hostivař, využívají i signálu venkovních vysílačů. V nových stanicích metra A mezi Bořislavkou a Motolem zavedli operátoři pokrytí signálem GSM, 3G a rychlým internetem LTE, a to včetně tunelů. V ostatních stanicích je zajištěno pokrytí jen prostřednictvím technologie GSM vhodné pro telefonování.