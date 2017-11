Magistrát se shodl na projektu Městského okruhu, vypíše zakázku za 344 milionů | E15.cz

Praha vypíše zakázku za 344,3 milionu korun na projekt dokončení vnitřního okruhu mezi Pelc-Tyrolkou a Balabenkou. Zadání tendru dnes schválili zastupitelé. Podle harmonogramu by v roce 2018 nebo 2019 měly začít průzkumné práce, v roce 2023 by město mělo vybrat dodavatele a o rok později začít stavět. V ideálním případě by poslední část okruhu mohla začít fungovat v roce 2031. Opozice kritizovala vedení města za to, že zakázku předložila na zastupitelstvo až nyní.

"Harmonogram zatím držíme tak, jak jsme si předsevzali," uvedl náměstek primátorky pro dopravu a nově zvolený poslanec Petr Dolínek (ČSSD). Opozice vedení města kritizovala za to, že se uvedený materiál dostal do zastupitelstva až nyní. Kluby TOP 09, ODS a Nezávislých pře sněmovními volbami dvakrát iniciovaly svolání mimořádného zastupitelstva, kde chtěly zakázku schválit.

Na prvním jednání se nepodařilo schválit program a na druhé se nedostavili koaliční zastupitelé, takže primátorka schůzi odložila. Dojde k ní pravděpodobně tento pátek po skončení řádného jednání. Kromě již schválené zakázky na projekt okruhu na ní chce opozice podle šéfa klubu TOP 09 Václava Novotného zkusit otevřít i další témata, například otázku financování městských částí.

Podle Dolínka k žádnému zdržení nedošlo a podklady k zakázce se připravovaly, i když nebyla zakázka schválena zastupitelstvem. Opozice kritizovala také fakt, že v materiálu se nachází formulace ohledně alternativního trasování okruhu v takzvané variantě duál. Ta oproti tunelové trase, se kterou počítá stávající zakázka, počítá s vedením z větší části po povrchu a s využitím stávajících komunikací.

Ve schváleném dokumentu je uvedeno, že se zakázka přesoutěží v případě, že se duál ukáže jako výhodnější. Město může již vyhlášenou veřejnou zakázku zrušit ze zákonem stanovených důvodů. Pokud by tak učinilo, je možné, že by krok vyústil v napadení ze strany účastníků tendru. K variantě duálu na tlak Trojkoalice město zpracovává studii, která by měla být hotova v polovině příštího roku.

Trasa, které se zakázka týká a kterou preferují ČSSD a ANO, se skládá ze tří úseků. Prvním je 3,2 kilometru dlouhý úsek z Pelc-Tyrolky na Balabenku, kde mají být dva tunely. Druhý úsek mezi Balabenkou a Štěrboholskou by měl jeden tunel a třetí částí je 1,35 kilometru dlouhá Libeňská spojka. Tam by tunel měřil 865 metrů. Pokud město ve finále zvolí tuto variantu, v ideálním případě by mělo v roce 2021 získat územní rozhodnutí a v roce 2023 stavební povolení.

Na dnešním zastupitelstvu vystoupilo také několik občanů, kteří protestovali proti navrhované podobě okruhu. Přivede podle nich více aut do rezidenčních oblastí. "Neznáte územní plán," osočila vedení města Vlasta Šenarová ze sdružení Za naši budoucnost, která se proti stavbě vnitřního okruhu staví dlouhodobě.

Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem do Prahy 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou až k Barrandovskému mostu a Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. První část okruhu začala fungovat v 80. letech, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.