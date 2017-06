Konec vizuálního smogu? Praha bude regulovat reklamu v centru | E15.cz

Od začátku nového roku by měli lidé v hlavním městě čelit menšímu množství reklamních sdělení. Rada se v úterý zabývala především reklamami na sloupech veřejného osvětlení a stožárech tramvajových trolejí. Ty by měly zmizet především na pražských ostrovech, mostech a cyklostezkách, k omezení dojde také v nejužším centru města.

Radní rovněž odsouhlasili zavedení takzvaného multikanálového odbavovacího systému. Ten bude tvořit jakousi nadstavbu pro dnešní správu jízdného městské dopravy a kartu Lítačka.

Projekt, jehož náklady město odhaduje na 43 milionů korun, má cestujícím například poskytnout mobilní aplikaci. Přes ni bude možné dobít Lítačku, ale také zaplatit jednorázové jízdné. Systém by měl spolupracovat s projekty Středočeského kraje a jeho cílem je využívání již současných projektů. Fungovat by tak měl například i s IN kartou Českých drah.

Chytrá Praha

V rámci iniciativy Smart Prague, jež si bere za cíl integraci chytrých technologií do procesů města, představili zástupci Prahy dva nové projekty. Tím prvním je zavedení bezdrátového internetu do pražské zoologické i botanické zahrady. Do výběrového řízení se podle primátorky Adriany Krnáčové přihlásil jediný uchazeč, který projekt vysoutěžil za 11 milionů korun.

Praha také odsouhlasila pilotní provoz energetického managementu v magistrátních budovách. Město systém na úsporu energie vyzkouší především ve starších objektech, například v planetáriu nebo Muzeu hlavního města Prahy. Cena pilotního provozu by však neměla přesáhnout dva miliony korun, o pokračování projektu město rozhodne po vyhodnocení pilotního provozu.