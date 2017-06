Karlínská River Garden I mění majitele, LaVa ji kupuje za půldruhé miliardy | E15.cz

Investiční společnost LaVa koupila od slovenské finanční společnosti IAD Invesments budovu River Garden I v pražském Karlíně za 57 milionů eur (1,5 miliardy korun). Dnes o tom informovala společnost LaSalle, správce investic do nemovitostí, která obchod zprostředkovala.

"Pražskému trhu se v posledních několika letech velmi dobře dařilo. Tento příznivý vývoj trhu byl jedním z faktorů pro naše rozhodnutí prodat River Garden I jako součást našich širších strategických plánů expandovat na jiné trhy," uvedl obchodní manažer IAD Investments Marian Fridrich.

Budova River Garden I byla dokončena v roce 2012. Celková pronajímatelná plocha této budovy na Rohanském nábřeží činí 19.200 metrů čtverečních, což odpovídá necelé polovině rozlohy Václavského náměstí. Budova má osm podlaží, kromě kanceláří jsou zde také maloobchodní a skladovací prostory. Součástí projektu je také 184 parkovacích míst v podzemí.

Společnost LaVa byla založena firmou LaSalle kvůli investicím do nemovitostí po celé Evropě. Celkový kapitálový příslib činí 300 milionů eur (7,9 miliardy korun). Cílovými zeměmi pro investice jsou hlavně Velká Británie a Francie. LaVa se chce zaměřit na všechny realitní oblasti s výjimkou hotelů.

Společnost LaSalle Investment Management se zabývá správou investic do nemovitostí. Spravuje majetek zhruba za 58 miliard dolarů (1,36 bilionu korun). Je dceřinou společností realitní poradenské firmy Jones Land LaSalle.

Slovenská společnost IAD Investments se zabývá správou majetku. Finanční služby ve střední Evropě poskytuje od roku 1991. Evropská provozní část spravuje aktiva na Slovensku, v České republice a ve Slovinsku. Jejich celková hodnota je téměř 500 milionů eur (13,3 miliardy korun).

Objem investic do komerčních nemovitostí v Česku do konce března stoupl meziročně téměř dvojnásobně zhruba na 41,5 miliardy korun. Vyplývá to z údajů realitní poradenské společnosti Colliers. Ze třetiny se na tom podíleli čeští investoři, i když jejich podíl se snížil. Následovali němečtí investoři s podílem 28 procent.