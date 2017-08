Jízdenka pražské hromadné dopravy začne platit i pro oblast Kladenska | E15.cz

V PID budou zahrnuty všechny linky mezi Prahou a Kladnem. Nově vyjedou ve všední dny kloubové autobusy a o víkendech budou zkráceny intervaly. "Na páteřní polorychlíkovou linku 300 mezi Nádražím Veleslavín a Kladnem budou nově nasazeny kloubové autobusy. Nejrychlejší spojení zajistí rychlíkové linky 330 a 399, které budou také ukončeny na Nádraží Veleslavín," uvedl Filip Drápal, mluvčí Ropid, který organizuje a plánuje PID.

Z Veleslavína pojede také autobus 322, který bude náhradou za linku A22, a pojede do všech obcí na trase mezi Prahou a Kladnem a zajede i k letišti v Ruzyni. Ze Zličína pojede na Kladno linka 324, která nahradí autobus A24. V Kladně pak pojedou linky 300, 324 a 399 až do Rozdělova. Linky 322 a 330 budou končit na autobusovém nádraží, spoje 324 a 399 pojedou přes kročehlavské sídliště a linka 330 do starých Kročehlav. Přes Sítnou pojede většina linek.

V kladenské MHD budou přečíslovány linky. "Až na výjimky zůstane stejná koncová číslice. Například linka 1 bude nově označena jako 601 a tak dále. Většina tras stávajících linek MHD se však nemění," uvedl Drápal.

Mezi Kladnem a Slaným cestující využijí linku 609, která dosud jezdila pod označením 9. Linka pojede přes Vinařice a Třebichovice a v Kladně do Kročehlav. Další linkou mezi zmíněnými městy bude autobus 612 nahrazující dnešní A12. Doplňkové linky 608, 617 a 622 spojí Kladno a Slaný s obcemi v okolí. Všechny linky na Slánsku, včetně spoje Slaný - Praha, budou do PID zapojeny až v roce 2018.

Spolu s Kladenskem bude do PID zapojeno také několik linek zajíždějících do obcí v okolí Kladna a Slaného. Linka 323 z pražského Veleslavína pojede do Zákolan a Kolče a spojení mezi Okoří a Kladnem zajistí prodloužená linka 350 a také linka 624. Linka 620 bude jezdit mezi Kladnem a Kralupy nad Vltavou.

Nové linky 621 a 623 vyjedou z Kladna do Velvar. "V Zákolanech doplní linku 323 ve směru na Prahu také nově trasovaná linka 456 ze Slaného přes Zákolany a Holubice do Libčic nad Vltavou, kde bude možné přestoupit na vlak do Prahy," uvedl Drápal.