Jedná se o aroganci moci. Pražské zastupitele pobouřil bojkot mimořádného jednání | E15.cz

Kvůli nepřítomnosti většiny zastupitelů pražského magistrátu musela ve čtvrtek primátorka Adriana Krnáčová předčasně ukončit mimořádné jednání. To svolala opoziční uskupení ODS, TOP 09 a Nezávislí, hlavním tématem schůze měla být dostavba pražského vnitřního i vnějšího okruhu. Na jednání nedorazili koaliční zastupitelé ČSSD, Trojkoalice a ANO, primátorka Adriana Krnáčová tak schůzi zrušila.

„Jedná se o aroganci moci, která tu ještě nikdy nebyla,“ reagovala na neúčast politiků opoziční zastupitelka Vladislava Hujová z TOP 09.

Hujová poukazovala především na fakt, že by mělo město pokračovat v přípravách obou pražských okruhů. Ty se totiž podle opozičních zastupitelů zastavily, což byl hlavní důvod pro svolání mimořádné schůze.

Obdobně jako Hujová reagoval na situaci také Ondřej Profant z Pirátské strany, který chování vládnoucí koalice označil za urážku. A to přesto, že Piráti pro svolání schůze nehlasovali, nicméně se vůči postupu magistrátu při plánování staveb dlouhodobě vymezují. Především jim vadí, že město při výstavbě vnitřního okruhu počítá pouze s jedinou možnou.

Na to upozorňuje rovněž předseda Zelených Matěj Stropnický. Také proto již dříve představil možnou variantu duálu, která by místo v podzemí vedla po povrchu. „Dnešní zasedání bylo účelové a nic by se nevyřešilo,“ vysvětlil však Stropnický svou nepřítomnost. Konání mimořádné schůze den před sněmovními volbami pak označil za jasnou kampaň opozice.