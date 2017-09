Jedna parkovací zóna pro celou Prahu? Stávající systém má zjednodušit digitalizace | E15.cz

Začátkem října začne v Praze přechod městských částí do nového systému parkovacích zón. První fáze se týká Prahy 1 a 2, hlavní změnou je elektronizace celého procesu. Automobily za oknem nebudou muset mít kartičku povolující parkování v dané městské části, policisté totiž budou kontrolovat přímo registrační značku vozidla a porovnávat s městskou databází.

Ke vzniku systému jednotného parkování ve všech městských částech pro všechny držitele parkovacích karet, jak o něm Praha uvažovala již v minulosti, však zatím nedojde. Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek již dříve upozornil, že k podobnému kroku může dojít až po sloučení systémů všech jednotlivých městských částí. Mluví se proto přibližně o roku 2019.

Aktuální změny mají kromě digitalizace procesu přinést také lepší možnosti pro sdílení automobilů v širším centru Prahy. Takzvaný carsharing omezovaly právě nejednotné parkovací zóny, řidiči tak museli automobil vracet do stejné oblasti, ze které si vůz vypůjčili.

Magistrát proto s carsharingovými společnostmi začal spolupracovat na zvýhodnění sdílených aut. Ta v rámci zkušebního režimu nemusejí ve vybraných částech Prahy za parkování platit ve chvíli, kdy vůz nemá nikdo pronajatý. „Systém karet byl velmi nepraktický, nyní bude možné vytvořit konkrétní podmínky,“ uvedl Petr Dolínek.

Elektronický systém umožní, aby úředníci sdílená auta registrovali v odlišném režimu. V případě kontroly pak systém policistovi řekne, zda je vůz v danou chvíli využíván a platba se na něj vztahuje.

Dolínek však upozorňuje, že klíčová bude další fáze rozšíření elektronického parkovacího systému. V únoru se do systému připojí dalších pět městských částí, do té doby by chtěl mít magistrát hotová nová pravidla pro sdílenou automobilovou dopravu.