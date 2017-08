Hlavní město se zazelená. Pražský magistrát chce rozšířit lesy i parky | E15.cz

Praha patří mezi nejzelenější evropské metropole, podle urbanistů z IPR však trpí nedostatkem udržované zeleně. Velkou část zelených ploch tvoří takzvaná městská džungle, tedy nevyužité plochy zarostlé křovisky a plevelem. Část z nich by se podle připravovaného územního plánu, který by měl být hotov v roce 2022, měla změnit na parkové plochy. Nových parků by mělo vzniknout 207, zkultivovat by se měla zeleň například v lokalitě Trojmezí, u meandru Vltavy v Holešovicích či na Bohdalci.

Na části plánované nové zeleně už se pracuje. Magistrát například zatravnil Dívčí hrady, kde na ploše 62 hektarů na podzim vysadí další zeleň. Na nových pastvinách by tu měli za dva roky žít koně Převalského z trojské zoo. Rozšiřuje se také park U Čeňku na Černém Mostě, který by měl v příštím roce měl pohltit přilehlé pole. Za poslední tři roky v Praze vznikly dva nové parky - U Čeňku a Maxe van der Stoela. Další menší parky založily městské části, několik jich otevřela například Praha 9.

Parky, zahrady a veřejná zeleň v hlavní městě zabírají podle magistrátu čtyři a půl tisíce hektarů, dalších zhruba pět tisíc hektarů tvoří lesy, z toho téměř tři tisíce hektarů je v majetku Prahy. I lesy hodlá město dále rozšiřovat. Součástí letošních jarních výsadeb bylo založení nového lesa V Panenkách mezi Běchovicemi a Koloději. Loni začali lesníci u Dubče vysazovat další nový les s názvem Robotka a v příštích letech mají začít růst lesy Arborka a Na Musile. Za poslední tři roky se podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana zalesnilo 42,4 hektaru původně zemědělské půdy a vznikly lesy U remízku, Blatov a Třešňovka.

O lesy a významné parky se v Praze stará městská firma Lesy hlavního města, jejímž vlastníkem a zřizovatelem je hlavní město. Stará se o 2900 hektarů lesů a významné parky, jako jsou Stromovka, Petřín, Vítkov, Letná či obora Hvězda. V péči mají také větší stromové aleje v ulicích, 230 kilometrů vodních toků a 130 vodních nádrží.