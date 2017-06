Hlavní město chce zpět „nejdůležitější komoditu“. Radní schválili koupi Pražských vodovodů | E15.cz

Pražští radní na úterním jednání odsouhlasili další krok vyjednávání o navrácení vodního hospodářství do gesce hlavního města. Chtějí tak odčinit kroky z minulých let, kdy vodohospodářství skrze Pražské vodovody a kanalizace (PVK) ovládl francouzský koncern Veolia.

Podepsáním memoranda a schválením tisku radní celou situaci posunou k dalším konkrétním krokům, které mají dohodě s Veolií předcházet. Jedním z cílů je především ocenění stoprocentního podílu v pražských vodovodech, to bude mít na starosti Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Odhadnout hodnotu podílu by pak měla externí firma do 40 dnů.

Následující postup bude koordinovat PVS společně s PVK a zástupci hlavního města, kdy se jednotlivé strany budou snažit vyjednat co nejlepší podmínky nabytí vodovodů. Konkrétní výsledky jednání by měli na podzim dostat na stůl pražští zastupitelé, kteří finálně o akvizici rozhodnou.

„Napravujeme nešťastný krok, který se stal v minulosti, kdy se Praha zbavila nejdůležitější komodity,“ řekla po jednání Rady primátorka Adriana Krnáčová. Radní Karel Grabein Procházka, který o plánované investici informoval, však neočekává, že Praha získá stoprocentní podíl už letos.

Podle něj bude zpětné nabytí postupné, konkrétní postup však bude věcí dalších jednání s Veolií. Ta však už dříve oznámila, že nebude jednání s Prahou komentovat.

Veolia ovládla PVK v 90. letech, smlouvu má s hlavním městem má až do roku 2028. Roční zisk pražských vodovodů činí přibližně pět miliard, z toho dvě miliardy Veolia vrací městu. Původně Francouzi za PVK zaplatili sedm miliard korun.