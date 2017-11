Dopravní podnik zjednoduší výběr pokut. Zaplatit bude možné on-line | E15.cz

Zatím si mohou cestující pouze překontrolovat pokutu, kterou dostali. K tomu bychom chtěli doprogramovat, že ji bude možné zaplatit elektronicky," řekl ředitel DPP Martin Gillar. Dosud se musí cestující vydat buď do sídla DPP v ulici Na Bojišti, nebo zaplatit pokutu bankovním převodem. Nový systém by měl vytvořit podnik vlastními silami. Podle Gillara by mohl začít fungovat v prvních měsících příštího roku.

DPP chce také rozšířit možnost platby za jednotlivé jízdenky přímo ve voze. Chystá proto zakázku, ve které by hledal dodavatele zařízení. Podle Gillara by šlo o rámcovou smlouvu, podnik by tak strojky odebíral podle aktuální potřeby. Výši rámcové smlouvy Gillar neuvedl. Strojky, které dnes fungují v tramvajích 18 či 22, by se měly rozšířit na další takzvané páteřní linky, mezi kterými jsou například linky 9 nebo 17.

Přirážka za jízdu na černo je 1500 korun. Pokud ji cestující zaplatí na místě nebo do 15 dnů v pokladně v ulici Na Bojišti, snižuje se na 800 korun. Pokud si cestující zapomene legitimaci s časovým kuponem doma, zaplatí padesátikorunu. Praha nedávno spustila kampaň, v které černým pasažérům odpustí polovinu pokuty, pokud si následně koupí roční kupon za 3650 korun.

V roce 2015 revizoři chytili asi 294 tisíc černých pasažérů a loni 300 tisíc. Na nezaplaceném jízdném podnik ročně tratí asi 350 milionů korun. V současnosti běží kampaň, zaměřená na boj s černými pasažéry.