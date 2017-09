Dopravní podnik v Praze podepsal smlouvu na nákup dvou stovek autobusů, investice přesáhne miliardu | E15.cz

Pražský dopravní podnik (DPP) podepsal smlouvu se společností SOR Libchavy, která zvítězila v tendru na dodávku nových autobusů. Česká firma Praze do pěti let dodá 150 nízkopodlažních kloubových autobusů a 50 standardních. Celkové náklady mají dosáhnout částky 1,2 miliardy korun. Důvodem investice je snížení průměrného stáří vozového parku.

"Cílem je, abychom se ze současného průměrného stáří devět let dostali na ideální úroveň 7,5 roku," řekl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Přesné termíny dodávek vozů budou stanoveny až po jednání s dodavatelem a s ohledem na momentální potřeby a finanční možnosti podniku. Smlouva je nicméně uzavřena na pět let, takže v tomto období by měla být objednávka dokončena.

Jeden kloubový autobus vyjde DPP na 7,1 milionu korun, v případě standardních, částečně nízkopodlažních vozů pro příměstské linky jde o částku 4,3 milionu korun. Podle generálního ředitele DPP Martina Gillara je cílem investice snížení provozních nákladů a zvýšení komfortu pro cestující.

Ve výběrovém řízení hrála podle DPP velkou roli spotřeba nafty a nové vozy plní aktuálně nejpřísnější emisní limity. Vozy budou klimatizovány a vybaveny automatickým hasicím systémem pro případ poruchy motoru. Interiér vozidel budou snímat kamery a novinkou je systém automatického počítání cestujících. V kloubových autobusech bude možné současně přepravovat dva invalidní vozíky a ve standardních bude možné kupovat jízdenky prostřednictvím bezkontaktních platebních karet.

Dopravní podnik před více než rokem rozhodl o výrazné obnově vozového parku a v současné době se dělá další výběrové řízení na 300 standardních nízkopodlažních autobusů. DPP nyní provozuje 1177 autobusů a náklady podniku na jejich provoz v systému pražské integrované dopravy činí ročně téměř čtyři miliardy korun.