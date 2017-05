Dopravní podnik v Praze loni vydělal téměř dvě miliardy | E15.cz

Na úhradu neuhrazené ztráty minulých let půjde ze zisku 266,21 milionu korun. Tím se dopravní podnik zbaví ztráty z minulých let. Zbylých 1,57 miliardy bude převedeno na účet nerozděleného zisku z minulých let. "Rozhodli jsme se, že nebudeme vyplácet dividendu a peníze použijeme na nákup autobusů a na další strategické investice," řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).