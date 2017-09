Do Prahy přijede na školení další záchranářská výprava z Číny | E15.cz

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy podepsala smlouvu o výcviku leteckých záchranářů města Pekingu. Peking je partnerským městem Prahy stejně jako Šanghaj, s níž byl podepsaný podobný projekt letos na jaře.

Také v případě Pekingu se bude jednat o výcvik leteckých záchranářů a lékařů, kteří se budou cvičit ve Vzdělávacím a výcvikovém středisku Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Systém dlouhodobého tréninku je připraven tak, aby i v Pekingu mohla během tří let vzniknout letecká výjezdová skupina v podobě, jaká je v České republice.

Pražská záchranka bude předávat Číňanům potřebné zdravotnické a organizační know-how, včetně nácviku situací přímo v terénu. Náklady na pobyt a výcvik čínských specialistů v Praze opět uhradí globální finanční společnost Home Credit ze skupiny PPF.

„Naši čínští partneři chtějí vedle zdravotnických postupů pomoci i s transferem know-how v oblasti plánování a financování. Ve všech těchto aspektech je pražská záchranná služba výborně vybavena a představuje světovou špičku,“ uvedla pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Spolupráci podpořil i ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. „Číňané si nemohli vybrat lepšího partnera než Zdravotnickou záchrannou službu hlavního města Prahy, která lidem v nouzi pomáhá již sto šedesát let. V případě 'vrtulníků' je to více než třicet let. A to bez jediné nehody,“ řekl ministr.

Předešlý projekt, který Zdravotnická záchranná služba uzavřela se Šanghají, nimcéně označila analytička Asociace pro mezinárodní otázky Alice Rezková za v první řadě strategický tah Home Creditu.

"Je to společnost, která v Číně cílí na koncového zákazníka, a tohle je cesta, jak si urvat dobré jméno a budovat image zodpovědné firmy. Pokud jde o zájmy českého státu, ten obecně očekává od spolupráce v leteckém průmyslu mnohé, to je známá věc. Existuje obrovská čínská poptávka po menších letadlech," řekla dříve pro E15 Rezková.