Centru Klinika hrozí zánik. Kvůli realitnímu projektu SŽDC s nejistou návratností | E15.cz

Stát má kupu prázdných budov, říká squater z Kliniky Squateři z Autonomního sociálního centra v Praze na Žižkově stále doufají, že se dohodnou se Správou železniční dopravní cesty na využívání objektu v Jeseniově ulici. Zatím ale SŽDC uplatňuje spíše jen zastrašovací strategii, tvrdí aktivista z Kliniky Jakub Ort. Proč se bráníte tomu, aby SŽDC přestavěla budovu, v níž je Klinika? Jsme přesvědčeni, že snaha SŽDC rekonstruovat objekt Klinika je účelová. Jedním z důvodů je zničit fungující sociální centrum. Myslíme si to proto, že stát vlastní v Praze řadu jiných nevyužívaných budov, které jsou pro SŽDC možná ještě více vyhovující než Klinika. Je to například budova ve Washingtonově nebo v Hybernské ulici. Jednáte se železničáři? S Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jsme přes všechny konflikty komunikovali dobře. Měli jsme tam s řadovými úředníky a úřednicemi dobrý kontakt, slušně jsme si psali, řešili jsme praktické problémy. Mysleli jsme, že to bude pokračovat i se SŽDC. Odpovědí byly jen výhrůžky sankcemi a dost vysokými pokutami. Je tu jasná zastrašovací strategie místo komunikace. Jsme přitom stále se SŽDC připravení jednat. Existuje řešení? Situaci lze řešit kompromisně. Nejlepším řešením by bylo najít pro kanceláře jiný objekt a centrum Klinika zachovat. Nebo se můžeme domluvit na využívání Kliniky do doby, než dojde ke změně územního plánu, což je zásadní věc. Podle něj je objekt Kliniky totiž určený pro veřejnou vybavenost, nemůžou v něm být jen kanceláře. Co budete dělat, až na Klinice znovu zabuší policie? Doufáme, že se tomuto řešení stát vyhne, že nebude chtít použít násilí. Klinice je předhazováno, že vytváří prostor pro fungování extrémistů. Jak je to? Zatím jsem v životě žádného politického extrémistu nepotkal jinde než ve zprávách policie. Politické extrémisty nevytváříme my, ale na papíře tak činí policie.