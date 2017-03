Bylinným zubním pastám z pražského podzemí pomohla bio móda

Tady by byl císař Rudolf II. ve svém živlu. V bezprostředním sousedství vedle pražského smíchovského pivovaru vyrábí firma Herbadent přírodní produkty z bylinek. Prostory, které jsou zčásti v podzemí a které byly budovány už od dob rakouského mocnářství, by si v ničem nezadaly s prvotřídní císařsko-královskou alchymistickou kuchyní. Ironií je, že rozsáhlá sklepení jsou dnes pod moderní čtvrtí, vedou nad nimi dvě frekventované ulice a málokdo o romantickém podzemí ví.

Herbadent tu ročně vyrobí zhruba 100 tisíc balení bylinkové zubní pasty. Ta a další výrobky určené pro zuby a dásně zajišťují téměř 90 procent tržeb firmy. K dalším přírodním produktům patří směsi do lázeňských koupelí nebo sladové víno zrající v obřích dubových sudech. Těch má firma ve sklepeních celkem 115, přičemž největší z nich má objem 4,5 tisíce litrů. Ročně odtud putuje na 40 tisíc lahví léčivého sladového vína.

Díky rostoucímu zájmu o přírodní produkty roste i Herbadent. Obrat firmě stoupl jen za poslední čtyři sezony víc než trojnásobně. Ze 12 milionů korun v roce 2012 vyrostly tržby na loňských zhruba 38 milionů. V podniku pracuje dvacítka zaměstnanců. „Dočkali jsme se vlny zájmu o bioprodukty, asi jako si surfař počká na mořskou vlnu. Zájem ještě poroste, pokud tu bude podobný vývoj jako v západních zemích typu Německa, které jsou proti nám v biovýrobcích napřed,“ říká spolumajitel firmy Pavel Zavadil.

Podle něj je v České republice pro Herbadent prostor k růstu až na úroveň čtvrtmiliardového obratu. Celý český trh se zubními pastami – který v současnosti z drtivé většiny kontrolují nadnárodní koncerny vyrábějící přípravky převážně chemickou cestou – odhaduje zhruba na 1,5 miliardy korun. Bylinky v zubních pastách mají blahodárný vliv hlavně na dásně, vysvětluje ředitel Herbadentu Michal Karas. „Mimo jiné mají protizánětlivé a protikrvácivé účinky. Naopak chemické látky mohou dásně dráždit,“ podotýká Karas.

Letos slaví tradiční podnik 120 let existence. Výrobu rozjel už v roce 1897 lékárník Vladimír Svatek. Umístění na pražském Smíchově nebylo náhodné. Jako přísadu do léčivých vín kupoval slad hned v sousedním pivovaru. Produkce sladových vín pokračovala za první republiky i za socialismu, kdy do nabídky přibyl roztok na dásně a vznikla tradiční receptura bylin zahrnující řepík, heřmánek, šalvěj či nátržník.

Recept je dodnes základem všech produktů. V roce 2003 koupili výrobu podnikatelé Pavel Zavadil a Petr Koníř. Do sortimentu postupně přidali koupelové směsi pro lázně, ústní vody, a hlavně bylinné zubní pasty, které dnes firmu táhnou. Do svých přípravků podnik nakupuje například levanduli z Francie a Chorvatska, některé speciální příměsi jsou až z Amazonie.

Podnikatelé ale experimentovali i s výrobky, které na trhu moc neuspěly. Jde třeba o pleťovou čisticí pěnu s kuriózním a lehce neslušným názvem „Fakné“. Ta je určena teenagerům, kteří mají problémy s akné. Měl je upoutat už název, protože je hříčkou na anglické slůvko, které mladá generace používá velmi často. Výrobek se ale nechytil a receptura byla diskrétně odložena do šuplíku na neurčito.

„Moc se neujaly ani jednorázové pěnové směsi do koupele. Dnešní lidé se většinou spíš sprchují, na koupel ve vaně nebývá čas. Zatím tedy dodáváme hlavně velká balení koupelových směsí, která od nás kupují lázně,“ upřesňuje Zavadil.

Za obrázek kytičky a označení „bylinné“ se dnes schovává kdejaký výrobek, upozorňuje podnikatel. Uvítal by testy, které by porovnaly skutečný obsah bylinek ve výrobcích na trhu. Mnoho zubních past na trhu, které dnes na obalu avizují bylinky, jsou ve skutečnosti produkty se silicemi chemicky barvené na bílo, v nichž mnoho přírodních přísad není.

„Oslovili jsme organizace, které dělají spotřebitelské testy výrobků, aby zubní pasty na trhu porovnaly. Možná bychom se divili, jaké složení některé pasty mají. Bohužel zatím takový test stále nikdo neudělal,“ říká Zavadil. Herbadent využívá starou recepturu kombinující sedm bylinek. Zubní pasty chemicky nebarví, takže mají hnědou barvu. Někteří lidé se jimi proto dokonce – bezdůvodně – bojí čistit zuby, aby si je neztmavili. Výroba z bylinek si podle Pavla Zavadila žádá hodně času a nelze dělat nějaká nárazová navýšení výroby. Tři až čtyři týdny trvá macerace bylin. Další tři týdny jejich stabilizace.

Pak je extrakt stáčen do bání, kde dozrává fotosyntézou. Celý proces tak zabere nejméně tři měsíce. Čím déle bylinky zrají, tím je extrakt obvykle lepší. „Dva roky musíme udržovat kvůli předpisům protivzorky. Po skončení té lhůty jsou tak krásně uzrálé, že se zaměstnanci vždycky hádají, kdo si je potom smí vzít domů,“ směje se podnikatel. Tahle trpělivá a pozvolná výroba má své kouzlo. „Někdy přijdu do podniku a jsem nervózní, když je ticho a stroje nejedou. Pak si uvědomím, že práce neustále pokračuje – 24 hodin denně. Bylinky přece tiše a pomalu zrají,“ dodává Zavadil s tím, že v tom vidí jistou symboliku i pro firmu jako takovou.