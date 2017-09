Blíží se rekonstrukce Staroměstské tržnice, město investuje čtvrt miliardy | E15.cz

Praha plánuje investovat 250 milionů korun do oprav Staroměstské tržnice. Novinářům to dnes řekl radní města pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO). Původně chtěl magistrát uzavřít smlouvu se soukromým provozovatelem, který by památkově chráněnou budovu opravil na vlastní náklady a poté ji 25 let bezplatně provozoval. Podle radního se však ukázalo, že se to soukromníkům nevyplatí.

"Připravujeme návrh, že bychom tržnici zrekonstruovali za peníze hlavního města a teprve poté bychom ji nabídli obchodním subjektům," uvedl radní. Plán by měl v blízké době předložit radě. Během rekonstrukce by měl magistrát přijít s celkovým konceptem tržnice, který by určoval, jaká plocha se bude pronajímat a k čemu.

Plán smlouvy se soukromým koncesionářem, který loni v červnu schválilo zastupitelstvo, podle Procházky nakonec s ohledem na výši nutné investice není reálný. Magistrát už má hotový a schválený projekt rekonstrukce, která by vyšla zhruba na čtvrt miliardy korun. V současné době se koná řízení k získání územního rozhodnutí.

Tržnice se nachází ve vnitrobloku ohraničeném ulicemi 28. října, Rytířská, Perlová a Na Můstku. Přízemí památkově chráněné budovy, která pochází z roku 1894, nyní slouží jako nákupní centrum. Do historické budovy jsou vestavěny jednotlivé obchody a restaurace. Běžnému návštěvníku nákupního centra se tak památková hodnota tržnice připomene jen zdobeným průchodem z Rytířské ulice. Dál už mohou lidé přes vestavěné stěny a stropy obchodů vidět jen část střešní konstrukce budovy, který v jednom místě odhaluje skleněný pohled.

Po opravách by se měly příčky odstranit a do budovy se má vrátit stánkový prodej potravin a dalšího sortimentu. S ohledem na umístění v centru by podle Procházky mělo jít spíše o zboží vyšší cenové kategorie.