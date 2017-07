Bezpečnostní kontroly na Pražském hradě nekončí, věnovat se jim bude ještě více policistů | E15.cz

a bezpečnostní kontroly u vstupů na Pražský hrad bude vyčleněno více policistů. Kontroly budou pokračovat i nadále. Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka to doporučily bezpečnostní složky. Často kritizované kontroly byly na Hradě zavedeny před necelým rokem.

Kancelář prezidenta republiky se podle Ovčáčka obrátila na Bezpečnostní informační službu (BIS), policejní prezidium, Útvar ochrany prezidenta, Hradní stráž a Vojenskou kancelář prezidenta republiky s dotazem, zda mají kontroly na Hradě zůstat i nadále.

"Oslovené bezpečnostní složky na základě analýzy aktuálních rizik i nadále doporučují pokračovat v preventivních bezpečnostních kontrolách osob, které provádí na základě svých povinností a oprávnění Policie ČR," uvedl Ovčáček. Všechny instituce se podle něj shodly, že bezpečnostní kontroly musí být účinné a zároveň co nejméně obtěžovat návštěvníky.

Mluvčí Hradu poznamenal, že kontroly jsou jen částí z řady technických, personálních a organizačních opatření k zabezpečení areálu. "To vše je v souladu s posilováním bezpečnostních standardů u dalších významných objektů, jakými jsou například letiště nebo objekty kritické infrastruktury v České republice," podotkl.

Dodal, že kvůli zrychlení kontrol rozhodl policejní prezident o zvýšení počtu policistů nasazených na kontrolní místa v době turistické sezony. Ovčáček si od opatření slibuje, že turisté by neměli na vstup do Hradu čekat vůbec nebo jen krátce. Právě délka front turistů byl jeden z argumentů kritiků zavedených opatření. V některých dnech v minulých měsících zástupy čekajících turistů dosahovaly desítek metrů. Podle kritiků jsou kontroly nedůstojné a Pražský hrad neochrání. Zástupci Hradu to odmítají, poukazují na potřebu chránit návštěvníky.

Podle informací ČTK by se měl počet kontrolujících policistů rozšířit o devět, posílení se bude týkat především doby, kdy na Hrad míří nejvíce turistů. Největší nápor návštěvníků Pražský hrad zaznamenává v létě a o víkendech mezi 09:00 a 14:00.

Ovčáček poznamenal, že zároveň se vybírají technické prostředky, které by kontroly "dále zrychlily a zpříjemnily". Člověk obeznámený s bezpečnostními opatřeními na Pražském hradě řekl, že už byla například obnovena část kamerového systému. Hrad dostal na posílení bezpečnosti od ministerstva obrany 100 milionů korun, další peníze čerpá z vlastního rozpočtu.

Pražský hrad by měl být nově vybaven také "protiteroristickými" odpadkovými koši. Zakázku asi za dva miliony korun bez DPH, jejíž součástí je i dodávka dalšího vybavení jako lavičky a stojany na kola, vypsala Správa Pražského hradu. Jeden z pracovníků Hradu řekl, že obměna tohoto mobiliáře byla nutná, a že proto bylo zároveň rozhodnuto, že budou nakoupeny koše, které splní bezpečnostní předpoklady.