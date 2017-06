Alternativní vlaková trať na letiště získala povolení, přesto nejspíš nevznikne | E15.cz

Loni vyměnila vedení a nadšení pro projekt vyprchalo. „Vypracování dokumentace k tomuto projektu bylo zadáno v době, kdy byly v jednání různé varianty trati. V současné chvíli již není projekt aktuální a v této variantě se nepokračuje,“ sdělila zástupkyně firmy Jana Matulajová.

Společnost podala žádost v roce 2013 zcela překvapivě, na tratě totiž nechává obvykle zpracovávat studie vlivu na přírodu EIA pouze státní investor Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). SŽDC ale dlouhodobě pracuje na odlišné variantě, která vede k letištním terminálům ze stanice Praha Ruzyně přes oblast zvanou Dlouhá Míle. „Aktivity OHL ŽS vnímáme okrajově, aktuální situace nám není známa, žádná jednání s OHL neprobíhají,“ doplnil mluvčí správy železnic Marek Illiaš.

Na projektu OHL ŽS se nepodílí ani Letiště Praha, které se v minulosti vyjádřilo pro variantu přes Dlouhou Míli. „Naším partnerem ohledně příprav vlakového napojení je výhradně SŽDC, které poskytujeme maximální součinnost, aby vlakové napojení mohlo být co nejdříve,“ uvedla mluvčí letiště Marika Janoušková.

Přesto nemusí hotová a odsouhlasená zelená dokumentace pro trať na Jeneček přijít vniveč. Ministerstvo dopravy totiž do budoucna počítá i s tímto napojením, čímž by vznikl železniční okruh a z letiště by se stala průjezdná, nikoli koncová stanice. Teoreticky by tak SŽDC mohla využít dokumentaci EIA, kterou nechala zpracovat OHL ŽS. Zřejmě by ji ale nedostala zdarma. Jako teorii to připouští i Illiaš.

Podívejte se na novinky na pražském letišti:

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Letiště Václava Havla • VIDEO Jiří Liebreich, Jan Pavec

Okružní trať považuje za užitečnou i železniční konzultant Emanuel Šíp, podle něj by se ale mělo začít právě větví od Jenečku. „Bylo by to levnější a umožnilo by to i přímé vlaky z letiště do Kladna,“ řekl Šíp. Trať by musela vést částečně v tunelu, podjížděla by dálnici D6 a ranvej. Propojení na Kladno neodmítá ani letiště. „Jsme připraveni k součinnosti,“ doplnila Janoušková.