Největší investice v historii Prahy. Dostavba okruhu dál štěpí pražskou koalici | E15.cz

Na magistrátu v současnosti leží návrh na změnu územního plánu, který počítá právě s hloubenou variantou vnitřního okruhu. Ta by měla podle prvotních propočtů stát 40 miliard korun, tedy přibližně tolik, kolik stál tunel Blanka, který měřil o polovinu méně. A právě cena je hlavní argument, na základě kterého chce Stropnický jednat s koaličními partnery. Těm má už v úterý předložit na společném jednání podrobnější dokument týkající se takzvaného duálu, jež Stropnický podporuje.

Tuto variantu však podpořila Komise Rady pro změnu územního plánu. Takzvaný duál spočívá především ve zkapacitnění současných komunikací, například Průmyslové, pod zemí by měl vést v minimální délce. Variantu duálu zpracovala v minulosti Institut plánování a rozvoje, i přesto s ní náměstek Dolínek nesouhlasí. „Duál vznikl v době, kdy město nemělo peníze a dokončovalo metro A, nyní Praha peníze má “ řekl pro E15.cz náměstek. Podle Stropnického však hrozí, že by se stavba „těžkotonážní“ varianty, kterou prosazuje Dolínek, prodražila, poukazuje rovněž na 30 miliard dluhů, které město nyní má.

Cílem Stropnického je tak přesvědčit koaliční partnery, aby se u největší investice v historii Prahy debatovalo aspoň o dvou variantách. Proto na koaličním jednání bude požadovat, aby dostal svolení k vypracování podrobnější studie duálu. „Za sebe jsem přesvědčený, že je varianta tunelu správná, vážím ale návrhů koaličních partnerů,“ uvedl pro E15 Dolínek. Zároveň však dodal, že podrobnější studii duálu, jejíž vypracování by trvalo devět měsíců, nechce. Považuje to za další průtahy.

Varianta hloubeného dokončení okruhu dává podle Dolínka smysl také proto, že uzavře stavbu do standardního radiálního tvaru. „Všechna města mají radiální okruh, Praha není nijak specifická. Chceme řešit širší dopravní vazby,“ řekl Dolínek. Ostatně tak je to i v dlouhodobých koncepčních plánech. Ty jsou ale podle Stropnického zastaralé. „Těžkotonážní varianty se město drží ze setrvačnosti. A také z důvodu prostavět co nejvíce peněz,“ poukazuje zastupitel na možné finanční úniky v souvislostí s miliardovými investicemi.

Podle nového Plánu udržitelné mobility, který vznikl v letošním roce a nechal si ho vypracovat sám magistrát, však není dokončení východní části Městského okruhu doporučeno. Dokument se také obecně vyhrazuje proti propojení vnějšího a vnitřního okruhu. Vyzdvihuje především potřebu vybudování nových tratí tramvaje a metra.

Debata kolem posudku EIA

Významná část debaty se vede také kolem posudku vyhodnocení vlivu na životní prostředí, takzvané EIA. To už totiž hloubená varianta dokončení okruhu od roku 2012 má. Podle posudku by však stavbu Městského okruhu bylo možné zprovoznit pouze v případě, že bude hotová stavba Pražského, tedy vnějšího, okruhu. Podle Stropnického tak reálně hrozí, že celá stavba bude nezákonná. To však Dolínek popírá s tím, že harmonogram výstavby okruhů je v pořádku, musí se však postupovat jednotně. „Já už nepřistoupím na další oddalování. Pražané si zaslouží další okruh a já udělám vše pro to, aby ho měli,“ dodal náměstek.

Tím naráží také na to, že alternativní varianta duálu posudek nemá. To by však podle Stropnického neměl být problém, především proto, že by většina trasy vedla po již existujících komunikacích, které by prošly potřebným zkapacitněním. Proti tomu se však mohou ohradit jednotlivé městské části, skrz které by upravené komunikace vedly.

V současnosti se tak o budoucnosti okruhu bude rozhodovat na politické úrovni – záleží na vedení města, zda bude chtít pracovat s jednou nebo dvěma variantami. Po dřívějších sporech ve vládnoucí koalici a následovném období klidu se však z dobudování Městského okruhu může stát zásadní téma, které ovlivní atmosféru do konce volebního období.