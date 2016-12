Modré zóny letos nepřestanou platit ani o Vánocích. Pouze Praha 3 chystá výjimku

V zónách placeného stání v hlavním městě řidiči o vánočních svátcích zdarma zaparkují pouze v Praze 3. Ostatní městské části výjimky neplánují. Pro místní obyvatele, kteří mají parkování v modrých zónách zaplacené, by to prý znamenalo komplikace. Některé radnice ovšem umožní bezplatné parkování ve smíšených zónách určených pro řidiče bez parkovacích karet. Změny začnou platit ve středu 21. prosince, respektive v pátek 23. prosince, a budou platit do začátku ledna. V minulosti většina radnic parkovací zóny o svátcích rušila.