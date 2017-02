Miliardáři se spojí s městem kvůli metru D. Nová trasa může urychlit výkupy pozemků

Praha si od spolupráce slibuje zrychlení výkupu pozemků pro metro. Společný podnik by mohl platit za parcely i vyšší než odhadní cenu. To DPP ani magistrát nemohou.

„Jedná se v podstatě o první takovéto širší fórum, kde byla společně se zástupci soukromého sektoru řešena další možná spolupráce a rozvoj projektu takovéto velikosti,“ sdělil mluvčí dopravního podniku Jiří Štábl. Akce přilákala i velké poradenské společnosti EY a PwC. Podle konzultantů z druhé jmenované firmy se podobným způsobem realizovala výstavba kolem metra už ve Velké Británii, Austrálii nebo Jihoafrické republice.

Pokud by se důkladněji definovaný nápad ukázal jako reálný a bylo zjevné, že by výstavbě metra D spojení města s developery prospělo, Penta by myšlenku určitě podpořila,“ řekl mluvčí skupiny Penta Ivo Mravinac.

Opatrně se zatím vyjadřují i další účastníci investorského fóra. „Jestli najdeme komerční průnik, ještě uvidíme,“ uvedl výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle. Mimo záznam někteří realitní byznysmeni vyjadřují pochybnosti nad výhodností podniku pro soukromý kapitál. Aby se vrátily peníze vložené do výkupu parcel, musela by být výstavba kolem stanic rozsáhlá.

Většinový podíl ve společném podniku by měla mít jedna soukromá firma. Za ní ale bude moci stát více developerů. „To je zatím přání DPP i města, nicméně realita se ukáže v průběhu následujících měsíců. Otázkou zůstane, zda nebude potřeba změnit třeba i celý model, o kterém se nyní jedná,“ dodal zástupce dopravního podniku Štábl. Jednání s případnými partnery bude trvat několik měsíců.

Plán na vytvoření společného podniku se ale netýká pozemků kolem budoucích stanic metra Nemocnice Krč a Nádraží Krč. Parcely tam vlastní rodina bývalého velkostatkáře Vojty. Stavět tam chce sama ve spolupráci s developerskou firmou Reflecta Development. Samostatně bude v okolí Thomayerovy nemocnice stavět také Central Group. Velké pozemky tam má rovněž bývalý pražský politik Tomáš Hrdlička.