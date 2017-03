Konec parkovacích karet v centru, Praha 1 zavádí nový systém

„Začnou platit elektronická parkovací oprávnění, tedy jen záznam v databázi systému,“ sdělil E15 zástupce starosty Prahy 1 Richard Bureš z ODS. Kontrola oprávnění k parkování pak bude probíhat automaticky pomocí monitorovacího systému. Oproti jiným radnicím se Praha 1 nechce spoléhat pouze na kontrolní vozidla, ale chce nakoupit vlastní čtečky značek a vyslat do ulic úředníky.

Praha 1 také navrhuje změnit systém zón, kdy by platily na celém území Prahy. Nově by byly tři barvy, a to modrá pro rezidenty, fialová pro návštěvníky a bílá pro památkovou rezervaci. "Občan městské části má mít právo zaparkovat kdekoliv, i v návštěvnické zóně, a host by mohl zastavit i v rezidenční zóně, ale jen po určitou dobu. "Je to zatím jen bez projednání vystřelený nápad. My jsme ale přesvědčeni, že dosavadní kouskování přenáší problém dál, nebo naopak zpět do centra," řekl Bureš. Plán Prahy proti smogu: omezení vjezdu aut a jejich rychlosti, rozšíření MHD

Radnice zamýšlí také rozvoj podzemních garáží. V minulosti se objevilo několik návrhů, kde by mohly být, mezi nimi například Klárov nebo Platnéřská ulice a mluví se o nich i na Václavském náměstí.



Podle Bureše jde o dlouhodobý plán. Nejblíže tak je vybudování podzemních garáží pod Dvořákovým nábřežím (před nemocnicí Na Františku). V současné době se dokončují podklady pro stavební řízení. „Přestože podzemní garáže jsou běžné v mnoha evropských městech, kde řeší dopravu v klidu, u nás stále existuje jistá averze ze strany aktivistů. Praha 1 bude postupně projednávat návrhy na jejich výstavbu všude tam, kde bylo jejich umístění ověřeno,“ uvedl Bureš.

Autorka je spolupracovnicí redakce.