Dopravní podnik nechá prověřit čtyři alternativní možnosti stavby metra D

Pražský dopravní podnik (DPP) zadal firmě Metroprojekt posoudit čtyři varianty postupu výstavby nové trasy metra D z Pankráce do Depo Písnice. Počítají s vybudováním nekompletní trasy. Vyplývá to z dokumentu, který v úterý projednal magistrátní výbor pro dopravu. Důvodem zadání analýzy postupů jsou problémy výkupy pozemků nutnými ke stavbě trasy v celém rozsahu. Analýza variant má být hotova do konce března 2017. Metro D má ulevit přetížené trase C a má spojit centrum se sídlišti na jihu města.

První varianta by počítala se stavbou trasy z Pankráce na Nové Dvory. Výstavba zbylého úseku do Písnice by pak byla připravována a stavěna nezávisle na zmíněné části.

Další možností je pak stavba úseku Pankrác - Písnice, avšak nebyly by vybudovány stanice, u kterých je problém s výkupy pozemků - vlaky by pod místy, kde mají být, pouze projížděly tunelem. Tato varianta by podle dokumentu znamenala vypuštění stanic Písnice a Libuš. "Výstavba nerealizovaných stanic proběhne následně za provozu v nezávislém časovém horizontu," píše se v materiálu.

V třetí variantě by byl vybudován tunel z Pankráce až do Písnice, avšak tři stanice by oproti původním plánům nebyly stavěny takzvaně hloubené, ale ražené. Poslední varianta by pak přinesla stavbu pouze malé části trasy, a to z Pankráce do stanice Olbrachtova. Zástupci DPP dnes na jednání výboru poslední variantu označili za velmi krajní.

V uplynulých měsících se uvažovalo o možnosti vybudovat celou trasu, avšak pouze s konečnými stanicemi. Zbylé by byly vybudovány později. Město ani DPP ale o této variantě nerozhodl.

Město má dlouhodobé problémy s výkupy pozemků, nedaří se mu dohodnout se soukromými vlastníky. Ti již vyhráli soud o změně územního plánu a Praha ji tak bude muset pro trasu vypracovat znovu, což zabere asi rok a půl. Vlastníci napadli rovněž územní rozhodnutí. Pokud jim dá soud zapravdu i v tomto případě, město bude muset zahájit přípravu stavby zcela od začátku.

Trasa metra D povede z Náměstí Míru do Písnice. Jako první se začne stavět část z Pankráce do stanice Depo Písnice, poté přijde na řadu etapa z Pankráce na Náměstí Míru. Dohromady jde o deset nových stanic. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče. Projektanti náklady předběžně odhadují na zhruba 50 miliard korun.