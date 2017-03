Developeři: Nové pražské byty budou stát podobně jako ty ze západních metropolí

Ceny nových bytů v Praze se budou přibližovat cenám ve srovnatelně velkých městech v západní Evropě. Uvedla to většina oslovených developerů. Jako důvody jmenovali atraktivitu české metropole a nedostatek nových bytů. Průměrná cena nových prodaných bytů v Praze loni meziročně vzrostla o 19,5 procenta na 71 567 korun za metr čtvereční. V Mnichově byla vyšší zhruba o 160 procent, ve Vídni a Hamburku o 70 procent, v Berlíně asi o polovinu, plyne z průzkumu poradenské firmy KPMG.

"Praha bude cenovou úroveň v západní Evropě dohánět. Dlouhodobě patří mezi nejbohatší regiony v Evropě, ceny nemovitostí ale tomuto postavení neodpovídají. Předpokládáme, že Praha se dostane na srovnatelnou úroveň k západoevropským městům ne v řádu roků, ale spíše ve střednědobém horizontu jednoho desetiletí," uvedl mluvčí Finepu David Jirušek.

Generální ředitel Ekospolu Evžen Korec upozornil, že kupní síla Pražanů a lidí pracujících v hlavním městě je sice nejvyšší v republice, nicméně s hlavními metropolemi západních zemí se nedá srovnávat. "Bohužel současný nedostatek nových bytů, který bude čím dál větší, však může cenový rozdíl umazávat výrazně rychleji, než se bude snižovat rozdíl v kupní síle," uvedl.

Postupné smazávání cenových rozdílů očekává i ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek. "Je obtížné odhadnout, jak rychlý tento proces bude, protože závisí na celé řadě skutečností, které teprve nastanou. Ale obecně lze říci, že Praha díky své atraktivitě má velký potenciál tento rozdíl překonat," řekl. Naproti tomu Skanska Reality podle generální ředitelky Nadi Ptáčkové přibližování cen během několika let neočekává.

Mluvčí Central Group Marcela Fialková doplnila, že v Praze je dostupnost nového bydlení nejhorší v regionu. Podle studie KPMG ve spolupráci s Central Group by na průměrný byt Pražan vydělával 11,5 roku, pokud by neměl jiné výdaje. Například ve Vídni je to 9,9 roku, v Berlíně 6,4 roku, v Kolíně nad Rýnem 5,2 roku.

"Vůči západní Evropě z tohoto srovnání vychází Praha negativně kvůli nižším průměrným příjmům, v porovnání s východní Evropou zase kvůli vyšší ceně bytů. V cenové úrovni tedy Praha dohání Západ rychleji než v růstu příjmů, a to samozřejmě problém s dostupností ještě dále zhoršuje," doplnila.

Podle předsedy představenstva Trigemy Marcela Sourala Praha v bytové výstavbě nedosahuje v porovnání například s Varšavou nebo Berlínem ani polovičních hodnot. "O hodně před námi jsou v tomto směru třeba i Vídeň nebo Mnichov," dodal Soural.