Agel chce v Praze postavit novou nemocnici. Pozemek už má

Společnost Agel, která v Česku i na Slovensku provozuje zdravotnická zařízení, chce ve východní části Prahy postavit novou nemocnici. Koupila už pro ni pozemek. Investice by měla přesáhnout miliardu korun. V současnosti Agel zpracovává projekt. Na dotaz, kdy by nemocnice měla začít fungovat, mluvčí uvedla, že "v řádu několika málo let".